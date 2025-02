Quem a Serpente vai pegar na Copa do Brasil?

A Velocidade na Terra terá decisão e início da temporada neste fim de semana, em Telêmaco Borba. O Autódromo Municipal da cidade dos Campos Gerais será sediar o encerramento da temporada de 2024. Além disso, haverá a prova de abertura do campeonato de 2025 do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e do Campeonato Paranaense […]

O sorteio das fases iniciais da Copa do Brasil 2025 realizado nesta sexta-feira pela CBF colocou um time mineiro no caminho do FC Cascavel. O auri-negro vai encarar o América Mineiro, no Estádio Olímpico, em data a ser definida, ou 19 ou 26 de fevereiro. Por conta da mudança do regulamento, apenas o vencedor avança. […]

Mais uma vez classificado, o FC Cascavel conhecerá seu adversário e deve fazer a partida dentro de casa por conta do ranqueamento da CBF. Hoje, o time cascavelense é o atual 76º colocado no ranking.

Como será?

A definição dos potes é de acordo com o posicionamento. Cada pote, de A a H, tem 10 times. O FC Cascavel está no Grupo E, que irá enfrentar os times do grupo A, que tem os melhores do ranking. Logo, é bem provável que um grande do futebol brasileiro esteja no Estádio Olímpico. Os times que podem ser adversários do aurinegro são Atlético Mineiro, Athletico, Fluminense, Grêmio, América-MG, Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá.

Ao todo, serão definidos 40 duelos da fase inicial envolvendo 80 times.