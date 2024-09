Programa da Alep destaca desempenho dos paranaenses em Paris

O programa “Assembleia Entrevista” desta sexta-feira (13) destaca o impacto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024. A jornalista Paola Manfroi receberá Denise Golfieri, coordenadora do Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), o maior projeto estadual de apoio ao esporte de alto rendimento do Brasil. Desde sua criação em 2011, o GOP já investiu mais de R$ 50 milhões em atletas e paratletas paranaenses.

Durante a entrevista, Denise explicará como o programa seleciona e apoia atletas desde a base até o alto rendimento. Ela detalhará as ações realizadas ao longo dos anos pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES) e destacará como o GOP tem ajudado a aumentar o número de representantes do Paraná nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além disso, este ano, o estado teve a maior delegação de sua história, com 63 atletas e técnicos, dos quais 42 eram bolsistas do GOP. O programa contemplou 1.165 atletas em 2024, com um investimento total de R$ 5,2 milhões.

Ademais, Denise também abordará a bolsa Olimpo, destinada aos atletas que representaram o Brasil em Paris, e o Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte), que apoia a manutenção de projetos e espaços esportivos, como o Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (Cegin). Em 2024/2025, o Proesporte destinou R$ 50 milhões e já anunciou mais R$ 50 milhões para 2026/2027.

Ginasta se destaca

Portanto, um dos destaques deste ano foi a jovem ginasta paranaense Julia Soares, de 18 anos, que conquistou a medalha de bronze por equipes na ginástica artística feminina. Julia, de Curitiba, treina no Cegin e é uma das bolsistas do GOP. Com isso, Denise Golfieri elogiou o desempenho dos atletas paranaenses, mencionando a medalha de prata conquistada pelo canoísta Igor Tofalini no último dia dos Jogos Paralímpicos. Ao todo, os atletas apoiados pelos programas GOP e Proesporte somaram oito medalhas em Paris.

Como assistir

Finalmente, o “Assembleia Entrevista” pode ser assistido na TV Assembleia pelo canal 10.2 em Curitiba e Região Metropolitana e pelo canal 16 (Claro/NET). O programa vai ao ar às 15 horas de sexta-feira e também está disponível no YouTube às 15h30. A reprise acontece às quintas-feiras, às 10 horas. Não perca!

Fonte: Alep