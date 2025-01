Primeira rodada do Paranaense é marcada por equilíbrio

Cascavel - A primeira rodada do Campeonato Paranaense 2025 começou a todo vapor. Nas seis partidas, os duelos foram marcados por muita disputa e equilíbrio dentro de campo. No domingo (12), o destaque foi a vitória do Londrina por 2 a 0 contra o Coritiba, mesmo jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com o resultado, o Tubarão assumiu a liderança do estadual.

Isto porque nos outros cinco jogos, os cinco times que venceram conseguiram apenas um gol de diferença. No sábado (11), na abertura do Paranaense, o Athletico recebeu o Paraná Clube e venceu de virada por 2 a 1. No mesmo dia, o Azuriz foi até Paranaguá e derrotou o Rio Branco por 2 a 1.

Já no domingo (12), o Cianorte fez valer o mando de campo e venceu o FC Cascavel de virada por 2 a 1. O Maringá também fez o dever de casa e também derrotou o São Joseense por 2 a 1.

Quem não fez 2 a 1, mas também saiu de campo com os três pontos foi o Operário. O Fantasma derrotou o Andraus por 1 a 0, em Ponta Grossa.