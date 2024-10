Paranaenses iniciam duelo por vaga na LNF

Um clássico do futsal paranaense é o destaque deste sábado (12) pelas quartas de final da Liga Futsal. A partir das 20h, o Cascavel Futsal recebe o Pato, no Ginásio da Neva, no primeiro jogo do duelo entre times tradicionais do estado. Na fase inicial, o time do Sudoeste teve uma campanha um pouco melhor, com 42 pontos em 23 jogos, sendo 13 vitórias, três empates e sete derrotas, fechando na sétima colocação, enquanto o Cascavel foi o 10º colocado com 37 pontos.

Nos dois jogos disputadas nesta temporada, o Cascavel venceu um e empatou outro. Porém, para o técnico Deividy Hadson, o play-off é um outro tipo de jogo. “Toda decisão é detalhe, é difícil. Passamos por uma das duas que tivemos no Paranaense. Agora é virar o disco e pensar na decisão da Liga. Acho que o confronto com o Pato é o mais esperado dos mata-matas. Usamos os dias que tivemos de treino para fazer os ajustes finos na equipe”, afirmou em tom de celebração pelo empate fora de casa no play-off do Paranaense.