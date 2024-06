Paranaense corre pela liderança na Copa Truck

A Copa Truck desembarca em Minas Gerais depois de três anos. O Autódromo Potenza, na Zona da Mata Mineira, receberá a quarta etapa da temporada com todos os pilotos buscando o maior número de pontos para seguirem na briga pelo título, uma vez que praticamente metade do campeonato terá sido realizado após o próximo domingo. O paranaense Pedro Perdoncini é o atual vice-líder na Divisão Elite e tem planos ousados para a etapa.

“Potenza é uma pista a qual andei uma vez pela Copa HB20, em 2021, e me adaptei bem ao traçado. Estou curioso, agora, para saber como ficou a pista depois das alterações que fizeram ao longo dos últimos três anos. Independente disso, o objetivo é partir para a liderança e repetir os bons resultados das etapas anteriores”, comentou o piloto que tem os patrocínios da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

O piloto paranaense é o segundo colocado com 14 pontos atrás do líder Rodrigo Taborda. Com pódio em todas as etapas disputadas, Perdoncini chega muito confiante para as corridas no Autódromo Potenza e somnha em conquistar a primeira vitória em sua temporada de estreia.

“Tive uma etapa muito boa em Londrina, com a pole-position e pódio. O gostinho é muito bom, mas agora quero tomar champagne no lato do pódio”, prevê o piloto que reside em Campo Mourão.

As duas corridas marcadas para domingo terão transmissão Band, Sportv e streaming da Copa Truck e High Speed Brazil. A sessão de treino classificatório, no sábado, também pode ser acompanhada no youtube.

Solidariedade

A etapa em Potenza leva o nome de GP Santa Cruz do Sul, em homenagem à cidade gaúcha que seria sede da etapa mas foi atingida pelas enchentes. Com isso, todos os pilotos estão engajados na campanha de arrecadação de donativos e recursos que serão destinados para a cidade. Tudo que for arrecadado em termos materiais será levado pelas equipes até lá, enquanto os valores financeiros serão enviados para a compra de produtos no comércio gaúcho, fomentando a economia da região.

Programação da Etapa

Sexta-feira, 14 de junho

11h25 – Treino Livre Elite 1

Sexta-feira, 14 de junho

11h25 – Copa Truck – Treino Livre Elite

12h10 – Copa Truck – Treino Livre Pro

14h15 – Copa Truck – Treino Livre Elite

15h00 – Copa Truck – Treino Livre Pro



Sábado, 15 de junho

10h15 – Copa Truck – Treino Livre Pro

10h55 – Copa Truck – Treino Livre Super

13h30 – Copa Truck – Classificação Elite

13h52 – Copa Truck – Top Qualifying Elite

14h10 – Copa Truck – Classificação Pro

14h32 – Copa Truck – Top Qualifying Pro



Domingo, 16 de junho

08h15 – Copa Truck – Warm Up Pro

08h30 – Copa Truck – Warm Up Elite

12h30 – Copa Truck – Corrida 1

13h03 – Copa Truck – Corrida 2