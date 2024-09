Paraná Combate: O Maior Evento de Artes Marciais do Paraná

A quarta edição do Paraná Combate aconteceu entre quinta-feira (12) e domingo (15) no município de Pato Branco, Sudoeste do Paraná. A competição contou com a participação de 71 municípios e mais de 1,5 mil atletas e 700 pessoas entre dirigentes e comissão técnica, totalizando mais de 2,2 mil envolvidos no evento.

Foram disputadas dez modalidades: boxe, capoeira, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, kung fu, muay thai, taekwondo e wrestling, nas categorias juvenil (entre 15 anos e 17 anos) e adulto (acima de 18 anos). Oito delas de forma simultânea e no mesmo espaço: o Centro de Eventos Prefeito Astério Rigon.

O coordenador geral do Paraná Combate, Emerson “Milico” Venturini afirmou que o formato é inédito no Brasil. “Neste último final de semana, Pato Branco se tornou a capital nacional dos esportes de combate, e isso foi possível graças à dedicação de todos os envolvidos”, complementa.

O grande destaque foi a delegação de Cascavel, que sagrou-se campeã pelo terceiro ano consecutivo. O município liderou o quadro geral (que soma as pontuações nas dez modalidades) com 460 pontos, seguido por Maringá, com 378, e Foz do Iguaçu, com 347. Pato Branco, o município-sede, ficou na quarta colocação geral com 268 pontos.

Confira a delegação campeã de cada modalidade:

Boxe

Por força de regra, não pode ser disputado por menores de 18 anos

Masculino Adulto: Paranaguá

Feminino Adulto: Marechal Cândido Rondon

Capoeira

Masculino Adulto: Fazenda Rio Grande

Masculino Juvenil: Toledo

Feminino Adulto: Araucária

Feminino Juvenil: Foz do Iguaçu

Jiu-Jitsu (não contou com categoria feminino juvenil)

Masculino Adulto: Foz do Iguaçu

Masculino Juvenil: Marechal Cândido Rondon

Feminino Adulto: Paranaguá

Judô

Masculino Adulto: Cascavel

Masculino Juvenil: Curitiba

Feminino Adulto: Maringá

Feminino Juvenil: Curitiba

Karatê

Masculino Adulto: Maringá

Masculino Juvenil: Maringá

Feminino Adulto: Ponta Grossa

Feminino Juvenil: Curitiba

Kickboxing

Masculino Adulto: Cascavel

Masculino Juvenil: Maringá

Feminino Adulto: Cascavel

Feminino Juvenil: Cascavel

Kung Fu (apenas duas categorias)

Masculino Adulto: União da Vitória

Feminino Juvenil: Cascavel

Muay Thai

Masculino Adulto: Cascavel

Masculino Juvenil: Maringá

Feminino Adulto: Maringá

Feminino Juvenil: Sarandi

Taekwondo

Masculino Adulto: Londrina

Masculino Juvenil: Londrina

Feminino Adulto: Londrina

Feminino Juvenil: Londrina

Wrestling (apenas geral)

Masculino: Londrina

Feminino: Cambé

Ao fim da competição, foi entregue o Troféu Disciplina, tradição do tribunal de Justiça Desportiva do Paraná Combate, destinado a equipes com elevada quantidade de participantes que terminem a competição sem sofrer qualquer punição disciplinar. A classificação ficou assim: 1º Maringá, 2º Londrina, 3º Pato Branco.

HOMENAGEM

Durante o evento, técnicos, árbitros e colaboradores da Secretaria de Estado do Esporte (SEES) prestaram uma homenagem ao professor Edilson Hobold, uma das vítimas do acidente aéreo que tirou a vida de 62 pessoas em agosto de 2024, no município de Vinhedo-SP.

A esposa Cristiane Hobold e a filha Ana Luiza Hobold participaram do ato no Centro de Eventos Prefeito Astério Rigon. Árbitro internacional de judô, o Sensei Hobold era professor Kodansha 6º Dan e tinha 52 anos, muitos deles dedicados à modalidade.

PARANÁ COMBATE

O formato da competição foi idealizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior no ano de 2021 e é organizado desde então pela SEES, em parceria com as federações das modalidades.

DOCUMENTOS

Os resultados individuais e documentos oficiais do Paraná Combate (boletins, classificações completas por modalidade e súmulas das disputas) estão publicados no site da Secretaria do Esporte neste link.

Fonte: AEN