Paraciclismo: Atleta da APAC traz prata do Campeonato Brasileiro

FUTEBOL

FC Cascavel inicia preparação para a Série D

Cascavel - Nesta quinta-feira (13), a Serpente retomou as atividades no CT do Cascavel, com foco na preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem (12), o grupo passou por testes físicos realizados pelo setor de fisiologia do Clube. Durante as primeiras duas semanas de trabalho, os treinos físicos no campo […]