Cascavelense Juliano Belletti comandará o sub-19 do Barcelona

Cascavelense pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, Juliano Belletti será o novo treinador do FC Barcelona Youth A nesta temporada 2024/25. O ex-jogador brasileiro e lenda do clube, que atualmente era assistente técnico do Barça Atlètic, comandará as categorias de base. Ele será o primeiro técnico brasileiro na história do Clube. Fran Sánchez , que […]