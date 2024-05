Novo técnico evita pressão e aposta em recuperação

Cascavel – O técnico Deividy Hadson desembarcou em Cascavel na noite de quarta-feira (1º) e desde ontem (2) comanda os primeiros trabalhos do Cascavel Futsal. Curiosamente, o primeiro desafio do novo treinador da Serpente Tricolor será contra o seu ex-time, o Corinthians, amanhã, às 18h, no Ginásio da Neva, pela sexta rodada da Liga Futsal.

O time cascavelense vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição nacional e vive um momento de pressão que provocou a saída de Lucas Chioro. Apesar de entender o momento, o novo treinador acredita que é hora de manter a calma para evitar atropelos. “Temos que ir passo a passo, dia a dia. Primeiro pensar no jogo de sábado, depois na sequência da Liga e, no título da Libertadores, que é muito importante e a decisão mais próxima. Vamos fazer de tudo para trazer isso para o Cascavel”, afirmou o treinador.

Conhecedor do histórico do time, especialmente em jogos na Neva, o técnico pediu um voto de crédito para os torcedores. “Eu só posso prometer muito trabalho e pedir para o torcedor que venha para o ginásio, comprar a ideia e vir junto com a gente. O torcedor tem um papel fundamental no histórico do Cascavel Futsal e juntos seremos fortes”, disse Hadson.

Sequência

Depois que enfrentar o Corinthians, o Cascavel Futsal terá compromisso pelo Paranaense, em Campo Mourão, na terça-feira. O time é o sétimo colocado da Série Ouro com oito pontos em cinco partidas disputadas.

Libertadores

A Conmebol realizou ontem o sorteio dos grupos para a fase inicial da Libertadores de Futsal. A competição foi confirmada para a Argentina entre 19 e 26 de maio. Atual bicampeão, o Cascavel Futsal está no grupo A, junto com Centaurus (VEN), Cerro Porteno (PAR) e Barracas Central (ARG). No grupo B ficaram San Lorenzo (ARG), Panta Walon (PER), Fantasmas Morales (BOL) e Independiente Barranquilla (COL). O grupo C conta com Magnus, Bocca (EQU), Peñarol (URU) e Santiago Wanderers (CHI)

Foto: Assessoria