Nos pênaltis, Ibema conquista a Copa Floresta de Futsal

O primeiro tempo foi repleto de chances para todos os lados, atrás do marcador a Novilha de Ouro conseguiu buscar o empate no ultimo terço da primeira etapa com gol de Jean em uma elegante jogada de bola parada.

O time de Ibema convocou seu torcedor que compareceu em peso e apoiou o time do início ao fim. A torcida da Novilha de Ouro também fez uma bonita festa, porém viu aos 10 minutos do primeiro tempo Balotelli abrir o marcador para o time visitante.

Se esperava um grande confronto na decisão da Copa Floresta de Futsal CWBET/Honório Pinturas, mas as expectativas foram todas superadas, um espetáculo, dentro e fora da quadra, o entorno do Ginásio do Floresta foi tomado por centenas de torcedores que fizeram uma linda festa na arquibancada na noite de última sexta-feira (19).

O empate em 1 a 1 parecia certo para o fim do primeiro tempo, mas Marcos que havia entrado a pouco tempo em quadra contou com a assistência de Nilmar pra colocar Ibema de novo a frente do placar.

Mas os gols saíram mesmo no primeiro tempo e no último lance do primeiro período a Novilha de Ouro novamente buscou o empate, Lek aproveitou sobra dentro da área e deu números iguais ao marcador.

O segundo tempo foi muito disputado, ninguém queria a disputa por pênaltis, a busca do gol era constante por ambas as equipes, mas as penalidades foram inevitáveis. Nada de gols na segunda etapa.

Nos pênaltis quem realmente brilhou foram os goleiros, não dois, mas os quatros, Jhoney e Negão por conta da Novilha de Ouro e Santiago e Jaime pelo time do Ibema.

Os 3 primeiros pênaltis não foram convertidos, na segunda batida para Novilha, Tailo colocou o time na frente. Com categoria Everton na terceira cobrança por Ibema também converteu.

Pedrinho poderia ter colocado a frente a Novilha na terceira cobrança, mas parou em Santiago. Negão pela Novilha e Jaime por Ibema não deixaram a rede balançar na quarta cobrança. Na quinta batida os dois camisas 10 fizeram cobranças idênticas e perfeitas, levando a decisão para as cobranças as alternadas. Felipe abriu a série para o Ibema e converteu, jogando toda a responsabilidade para Batata, da Novilha de Ouro. Ele que nas oitavas e nas quartas converteu o pênalti decisivo para o avanço da sua equipe dessa vez não foi feliz e parou em Jaime.

Placar fina 3×2 nos pênaltis e festa para o time de Ibema, que levantou a taça de campeão.

Crédito: Alex Santos/Foto: Felipe Oliveira