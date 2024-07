Natação: Bruno Fratus anuncia que não irá competir nas Olimpíadas de Paris 2024

Os Jogos Olímpicos 2024 se aproximam e, com isso, a ansiedade passa a ser grande nos torcedores. Uma das modalidades que mais se espera no Brasil é a natação, sempre com bons resultados.

Porém, em Paris o Brasil terá um desfalque de peso. Bruno Fratus, nadador que ficou com o bronze nos 50 metros livre, em Tóquio, anunciou que está fora da disputa.

Bruno Fratus está fora de Paris 2024

Com 34 anos, o atleta passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, visando reparar o seu menisco. Foi a quinta cirurgia desde o Mundial em 2022. Com tantas operações em pouco tempo, Bruno Fratus decidiu não participar da Seletiva Olímpica de natação por uma vaga em Paris.

“Tudo isso impossibilitou uma preparação que me colocasse em uma posição competitiva em Paris agora, a menos de 100 dias. Por mais difícil que seja, eu optei por não competir a seletiva olímpica semana que vem e consequentemente não estarei em Paris”, publicou o nadador em sua conta no Instagram.

Bruno ainda completou ressaltando que era uma decisão muito difícil, mas necessária por tudo o que ele passou. Vale lembrar que ele também vem de uma cirurgia no ombro, o que atrapalhou na preparação, mesmo com muita dedicação no dia a dia.

“É muito difícil aceitar isso, mas chega um momento onde o ser humano por trás do atleta precisa ser priorizado. Conversei com a minha família, minha equipe, com os médicos e tomamos essa decisão em conjunto”, completou Bruno Fratus.

Apesar de não estar presente nos Jogos Olímpicos de 2024, Bruno Fratus ressaltou que a ideia não é a aposentadoria. Inclusive, ele não descartou participar dos Jogos de Los Angeles, em 2028.

Além do bronze no Japão, Bruno tem um sexto lugar no Rio de Janeiro e o quarto em Londres. Outro ponto é que tem como marca nadar mais de 100 vezes na casa dos 21 segundos.

Brasileiros na natação em Paris

Sem Bruno Fratus, o Brasil já tem os seus competidores na natação para Paris. Foram 28 provas realizadas na Seletiva Olímpica para Paris 2024 e a CBDA anunciou os representantes. Confira!

Equipe masculina

Guilherme Costa

Guilherme Caribé

Kayky Mota

Nicolas Albiero

Marcelo Chierighini

Gabriel Santos

Fernando Scheffer

Breno Correia

Eduardo Moraes

Murilo Sartori

Guilherme Basseto

Equipe feminina

Beatriz Dizotti

Maria Fernanda Costa

Gabrielle Roncatto

Stephanie Balduccini

Maria Paula Heitmann

Ana Carolina Vieira

Giovana Reis

Na categoria de Fratus, 50 metros livre, quem surge com potencial de medalha é Guilherme Caribé. Na seletiva, ele conseguiu a marca de 21s88, alcançando o índice olímpico. Com isso, o Brasil garante ao menos um representante na prova, feito seguido desde Seul 1988.