NASCAR: Thiago Lopes será dupla do líder na Special Edition

A participação do paulista Thiago Lopes na Special Edition da Nascar Brasil, no primeiro final de semana de agosto em Interlagos, foi confirmada na tarde de hoje. Ele será o convidado do líder do campeonato, Léo Reis, para uma das etapas mais importantes da temporada com três corridas e o treino de classificação valendo pontuação cheia.

“Assim que recebi o convite do Léo, já disse sim. É muito importante para mim um convite como este, no momento que ele lidera o campeonato Overall e me escolheu para disputar a Special Edition com ele. Vou me preparar muito, porque será mais uma maratona junto com a Copa HB20”, conta o piloto que teve a primeira participação na Nascar Brasil na etapa anterior disputada em Minas Gerais.

A ligação entre Léo Reis e Thiago Lopes não é de hoje. Com apenas três anos no automobilismo, Thiago Lopes conheceu Léo Reis no kart e ambos formam uma parceria como piloto/coach na Copa HB20. Agora, terão a primeira experiência dividindo um carro.

“Acho que isso vai ser bem interessante. Temos o início de um novo campeonato, com apenas duas etapas, mas também é preciso pensar no título que ele está disputando. Acho que esse convite que ele fez fortalece ainda mais nossa relação dentro das pistas e fora delas”, conclui o piloto que tem como patrocinadores a Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.