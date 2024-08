NASCAR BRASIL: Victor Andrade assume a liderança após vitória em Interlagos

A série de pontos disputados na abertura da Special Edition da Nascar Brasil rendeu a liderança do campeonato Overall para o paulista Victor Andrade, que saiu do Autódromo de Interlagos com mais 65 pontos na classificação geral e superou Jorge Martelli. Victor venceu a corrida 1, disputada na tarde de sábado, e garantiu o segundo lugar na corrida noturna. Já na corrida 3, ele salvou um quarto lugar após pegar a parte suja da pista na última relargada.

“Foram resultados muito importantes para o campeonato, não só na Special Edition, com a vice-liderança, mas principalmente para o Overall. Tem muita coisa em aberto ainda, mas estar na frente amplia a motivação”, disse o piloto que é patrocinado pela XBRI Pneus.

A liderança com boa vantagem de pontos dá um pouco mais de tranquilidade para a sequência do campeonato, que terá a próxima etapa no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no primeiro fim de semana de setembro.

“Vou curtir um pouco os resultados desta etapa, mas logo já vou focar para ter mais resultados positivos”, conclui Victor Andrade.

Classificação Categoria Challenge Nascar Brasil

1º – Victor Andrade, 195 pontos

2º – Felipe Tozzo, 175 pontos

3º – Gui Backes, 169 pontos

4º – Jorge Martelli, 161 pontos

5º – Gabryel Romano, 127 pontos

6º – Nick Monteiro, 123 pontos

7º – Luis Trombini, 120 pontos

8º – Leo Yoshi, 103 pontos

9º – Giovani Girotto, 79 pontos

10º – Marcel Jorand, 74 pontos

11º – Julio Campos, 72 pontos

12º – Edson Reis, 54 pontos

13º – Alexandre Kauê, 51 pontos

14º – Brendon Zonta, 51 pontos

15º – Rodrigo Sperafico, 42 pontos

16º – Beto Monteiro, 37 pontos

17º – Zezinho Muggiati, 29 pontos

18º – MC Gui, 28 pontos

19º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

20º – Antonio de Carvalho, 25 pontos

21º – Rafael SEibel, 15 pontos

22º – Thiago Lopes, 8 pontos