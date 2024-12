Muay Thai: atletas de Cascavel se destacam no Brasileiro e garantem vagas nos Mundiais da Turquia e Abu Dhabi

PR SEM TIMES NA SÉRIE A Athletico-PR perde e cai para a Série B do Brasileiro

O Athletico-PR foi a quarta equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. A queda do Furacão, em pleno ano do seu centenário de fundação, foi confirmada após a derrota de 1 a 0 para o Atlético-MG (que também iniciou a rodada com risco de cair), na tarde deste domingo (8) em Belo Horizonte, […]