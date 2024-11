Mengão vence o Galo no jogo de ida da Final da Copa do Brasil, no Maracanã

O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3×1, no Maracanã, em jogo valendo o título da Copa do Brasil. O jogo de volta é no próximo domingo.

O clássico interestadual atraiu os olhares dos fãs do esporte futebol neste domingo, o time de Filipe Luís regido pela Nação Rubro-Negra que nas arquibancadas fez bonito e apoiou o time na vitória em busca do penta campeonato. Do lado do Atlético e em menor número por conta do mando de campo ser Rubro-Negro, os atleticanos também deixaram seu apoio ao time.

Primeiro tempo

Apita o árbitro, bola rolando no Templo do Futebol. No primeiro tempo o meia Arrascaeta abriu o placar aos 11 minutos. Aos 39 a estrela do artilheiro Gabigol brilho e assim aplicou pra 2×0.