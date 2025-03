Maringá e Operário abrem decisão do Estadual

Cascavel - A decisão do Campeonato Paranaense de Futebol começa neste sábado (22), com o Maringá recepcionando o Operário, no Willie Davis, a partir das 16h. Os times entram para a final em igualdade de condições em relação ao placar dos jogos, prevalecendo a soma de pontos. Saldo de gols não será levado em conta nesta final. Para os torcedores, a boa notícia é que a partida será transmitida em TV aberta, pela RIC TV, e no canal NSports.



Caso o Athletico tivesse chegado à final, o jogo só seria transmitido pelo canal do clube e sob demanda. Esta será apenas a sexta vez que duas equipes do interior decidem o Campeonato. O último foi em 2021 quando o Londrina levou a melhor sobre o Cascavel.