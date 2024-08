Marcio Coelho prega recuperação no Estadual

As últimas conquistas do Stein Cascavel tiveram as faixas devidamente carimbadas na semana passada por conta da derrota para o Unidep/Pato Branco em partida válida pelo Paranaense Série Ouro. Nada que chegue a abalar o grupo, mas a palavra de ordem para a partida de amanhã (17), contra o Londrina, é recuperação. Afinal, a equipe deixou de ser líder do campeonato e vai enfrentar um time com que tem um ponto a mais e está uma posição à frente.

O Londrina é o vice-líder com cinco vitórias e duas derrotas, enquanto a Copagril/Marechal assumiu a liderança com 18 pontos, mas com um jogo a mais. O técnico não esteve com a equipe na derrota em Pato Branco por conta de ter sido convocado para atuar com a seleção brasileira no torneio de Xanxerê, assim como as jogadoras Bianca e Luana. Agora, todos estão de volta. “Voltar a jogar em casa também é importante. Reencontrar o torcedor e um adversário que sempre nos dá muito trabalho, com partidas marcantes. Vamos retomar o ritmo e correr atrás da liderança no Paranaense”, afirmou o treinador que tem todas as atletas à disposição.

Por conta de outras competições estaduais e nacionais, os próximos jogos do Campeonato Paranaense só serão realizados no próximo mês. A rodada 9 está prevista para o dia 14 de setembro, enquanto a rodada 10, que fecha a fase, acontece no dia 9 de outubro.