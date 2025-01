Mais tranquilo, Canuto prevê subida de nível da Serpente

Cascavel - Depois de três rodadas, o novo time do FC Cascavel celebrou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. O resultado traz alívio para o time que vinha sofrendo com a falta de gols e já estava próximo da ZR. Com os pontos somados diante do Coritiba e a combinação de resultados da rodada, o time se afasta dos lanternas e começa a figurar na zona de classificação.



Com pouco tempo para preparar o time para o próximo jogo, o técnico Silvio Canuto prevê que o time estará melhor e buscará mais vitórias daqui em diante.



“Creio que as coisas irão melhorar. Estávamos fazendo bons jogos, mas sem resultados. Nosso trabalho tem sido intenso e isso vai se refletindo dentro o campo. A vitória nos traz alívio por pontuar contra um grande adversário e ganhar moral para o restante do campeonato”, avaliou o treinador.