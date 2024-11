Máfia das apostas afeta Urubu em jogo decisivo

O Flamengo fará nesta quarta-feira (6) uma partida das mais importantes para suas pretensões dentro do Campeonato Brasileiro. A partir das 21h, o time enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Porém, o ambiente ficou pesado no clube depois da operação da Polícia Federal realizada na casa do meia-atacante Bruno Henrique, acusado de participar da máfia das apostas e manipulação de cartões para beneficiar apostadores.

O jogo suspeito é Flamengo e Santos, em novembro do ano passado, quando o jogador entrou em campo pendurado com dois cartões. Ele levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2 a 1 (placar final do jogo). Ele reclamou do cartão de forma acintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso.