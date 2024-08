Macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná define os finalistas de 2024

A Fase Macrorregional da 36ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) chegou ao fim neste domingo (18), definindo os finalistas da competição nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia. Nesta etapa, participaram mais de 3,6 mil atletas e técnicos de 128 municípios paranaenses, em Cornélio Procópio, Prudentópolis, Goioerê e Marechal Cândido Rondon. A próxima fase do Jojups é a final, que será entre 17 e 20 de outubro, em Campo Mourão, no Centro-Oeste.

Além das modalidades coletivas, serão adicionadas dez modalidades individuais: atletismo, ginástica rítmica, badminton, ciclismo, handebol de praia, natação, tênis, tênis de mesa, rugby e xadrez. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 e 27 de agosto, por meio da plataforma Sport App. O tutorial de inscrição está AQUI.

De acordo com o supervisor estadual do Jojups, Agnaldo Luiz Baldo, a etapa foi um grande sucesso, com as séries ouro e prata aumentando o número de participantes e melhorando o índice técnico. “Temos a certeza que agora na fase estadual vamos repetir a dose e vamos obter um grande sucesso, assim como na fase macrorregional”, afirma.

As finais serão divididas em série ouro e prata: a série ouro é composta pelos campeões da fase macrorregional (4), os três melhores colocados do ano anterior (3) e a equipe de Campo Mourão, como município-sede (1). A série prata, que acontece nas mesmas datas, é composta pelos segundos (4) e terceiros (4) colocados da macrorregional. A relação completa de classificados para cada uma das finais pode ser conferida AQUI.

JOJUPS

Os Jojups integram a lista de 11 jogos oficiais promovidos pelo Governo do Estado e realizados pela Secretaria do Esporte (SEES). Eles são disputados por jovens de 14 a 17 anos que estejam estudando em escolas do Paraná.

A fase regional, que abriu a edição 2024, aconteceu nos meses de maio e junho, com mais de 11,6 mil participantes, de 287 municípios, número recorde da competição, totalizando 735 equipes.

RESULTADOS

É possível consultar boletins, grupamentos, programações, resultados da modalidades coletivas e individuais, súmulas e classificações acessando o documento oficial dos jogos AQUI e pelo aplicativo da Paraná Esporte, disponível na Apple Store e no Google Play.

Fonte: AEN