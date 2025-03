Londrina é o primeiro semifinalista do Paranaense 2025

Jogando com vantagem e diante da torcida, o Londrina recebeu o Cianorte neste sábado (01), no Estádio do Café, pelas quartas de final do Paranaense dos Clássicos 2025. No jogo de ida, o Tubarão abriu 2×0 e repetiu o placar em casa, fazendo 2×0 e somando 4 gols no agregado, carimbando a vaga.

Os gols foram marcados por Pablo. O LEC não chegava às semis desde 2021. Com o resultado, o Londrina garantiu também uma vaga na Copa do Brasil em 2026.

O jogo

Precisando vencer para diminuir a vantagem do rival, o Cianorte foi quem primeiro chegou ao gol adversário, com Vinicius Faria cabeceando aos 5 minutos, para defesa de Luiz Daniel. Aos 13’, Beléa chegou com perigo, mas antes que pudesse finalizar, o goleiro pegou.

O Cianorte levou perigo de novo aos 22’, com Beléa, que mandou uma bomba, parando no goleiro do LEC. A melhor chance do Leão do Vale foi aos 26’, com Gabriel Ramos desperdiçando e mandando por cima do gol.