Liderança do Brasileirão pode mudar de mãos nesta quinta

Flamengo, Palmeiras e Botafogo entram em campo na noite desta quinta-feira (11) de olho na liderança do Brasileirão. Separados por um ponto, os times podem alternar posições ao final das partidas que fecham a 16ª rodada.

Atual líder com 31 pontos, o Flamengo joga em casa contra o Fortaleza, às 20 horas, e terá como desafio, mais uma vez, superar as ausências de Cebolinha, Bruno Henrique, Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta para manter o bom momento. Apesar das muitas opões, Tite deve deslocar Gerson para o setor esquerdo, com Lorran ganhando a vaga no meio-campo. Gabigol também deve reaparecer após a novela envolvendo Dudu e a troca com o Palmeiras que afastou o jogador das últimas três rodadas.

Também em casa o Palmeiras encara o vice-lanterna Atlético-GO, às 19h30, torcendo por um tropeço rubro-negro. Abel ainda não contará com Mauricio, Giay e Felipe Anderson. O trio contratado neste meio de ano só poderá ser inscrito após o dia 10 e estarão aptos a jogar somente dia 17. Com isso, o time titular deve ter Weverton, Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López.

Correndo por fora, o Botafogo vai até Salvador para enfrentar o Vitória. O time baiano precisa do resultado para não correr risco de entrar na ZR ainda nesta rodada. Já o rubro-negro tem vários desfalques por cartão e lesão, o que altera consideravelmente a escalação do técnico Artur Jorge.