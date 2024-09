Líder, Stein tem sequência sem folga

A vida do melhor time de futsal feminino das Américas não é nada fácil. Agora, o Stein Futsal convive com o acúmulo dos calendários estadual e nacional, e tem uma semana com jogos importantes.

O primeiro desafio foi na noite de terça-feira, com a vitória sobre o Barateiro, Stein vence o Barateiro diante a sua torcida pela Liga Feminina, por 2 a 1, em uma partida com ritmo intenso e cheia de emoções até o último minuto. Graças a uma grande defesa da goleira Julia, o time cascavelense saiu com a vitória e liderança.

Agora, com 27 pontos conquistados, a equipe se prepara para voltar à quadra amanhã, para enfrentar o Telêmaco Borba, também pela LFF. Será a última partida da fase de classificação, e uma vitória confirma a liderança geral e as vantagens de jogar em casa as partidas decisivas dos playoffs.

“É uma semana intensa, que precisamos seguir trabalhando, com foco, com determinação para atingir o objetivo”, comentou o técnico Marcio Coelho, celebrando o fato de não haver viagem entre as duas partidas.