Libertadores define as últimas vagas; Flu, Verdão, Galo e Fogão garantidos

Cascavel – A semana é de partidas decisivas na Libertadores 2024, com a disputa da última rodada da fase de grupos e a definição dos 16 times que avançam aos play-offs. Com vaga garantida estão Fluminense, Talleres, São Paulo, The Strongest, Junior Barranquilla, Botafogo, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG, River Plate e Nacional-URU.

O Botafogo decide o primeiro lugar do grupo contra o Junior Barranquilla, na casa do adversário. As duas equipes estão com o mesmo número de pontos, mas os colombianos levam vantagem no saldo de gols. A boa notícia para o alvinegro é o retorno de Tiquinho Soares, que deverá iniciar no banco de reservas.

Em situação semelhante, o Atlético Mineiro joga em casa contra o Caracas. O time já tem a primeira colocação do grupo garantida, mas joga de olho na liderança geral. O Caracas é o lanterna do grupo com apenas um ponto em cinco partidas.

Já o Flamengo tem um confronto decisivo com o Millonarios. O time brasileiro precisa vencer para não depender do outro resultado do grupo.