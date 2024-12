Lanterna do Torneio de Verão expõe necessidade de melhoria do FC Cascavel

Cascavel - “Muito a melhorar. Muito a trabalhar!”. A frase do técnico Silvinho Canuto após a derrota para o Maringá, por 2 a 0, no último sábado (21), tem um tom de decepção com o que o FC Cascavel apresentou em seu segundo jogo no Torneio de Verão. Mais uma vez, o time saiu de campo com pouco poder ofensivo, sem marcar gol e com alguns problemas de posicionamento na formação defensiva.



“Não tem outra coisa a se fazer que não seja ver o que estamos errando e trabalhar. Tem muito para melhorar e trabalhar. Nossa visão é lá para o dia 12 de janeiro, nossa estreia. Estamos em uma construção e precisamos acelerar o processo”, completou o treinador cascavelense.