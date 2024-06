Kleina encontra time-base, mas lesões podem mudar de novo

SÉRIE D

FC Cascavel perde para o Brasil de Pelotas e cai na tabela

Cascavel enfrentou e foi derrotado pelo Brasil de Pelotas na tarde deste domingo (09) em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida foi na casa do adversário, no Rio Grande do Sul. Aos 18 minutos do primeiro tempo a Serpente quase conseguiu sair à frente do placar, em um cruzamento […]