Kleina chega em busca de resgate e “bom vestiário”

Cascavel – A era Gilson Kleina começou, oficialmente, ontem (23) no FC Cascavel. O técnico foi apresentado após ter acertado com a diretoria ainda na quarta-feira (22) e já iniciou os trabalhos com o elenco. Na entrevista concedida à imprensa, ele falou em resgatar a confiança no vestiário e fazer com que os jogadores escrevam um bom capítulo na história.

“Temos vários jogadores experientes, que já tiveram passagens importantes em outros clubes. Mas precisamos criar essa história aqui no Cascavel. Não adianta chegar com o legado e não apresentar aqui. Quero fazer esse resgate da confiança e voltar a ter um vestiário vitorioso”, disse o técnico que dirigiu o Azuriz no Campeonato Paranaense de 2024.

A estreia do técnico será no próximo domingo (26) contra o Concórdia, líder do grupo 8 da Série D. Sobre a armação do time para o jogo, Kleina preferiu ser cauteloso. “Vou aproveitar algumas coisas. Primeiro é analisar os vídeos, conversar em particular com alguns atletas que tenho a certeza que podem render mais. Vamos trabalhar e deixar a execução com eles no momento que o árbitro apita o começo do jogo. Temos que ter uma relação muito sincera, falar a mesma língua, seja no elogio, seja na cobrança”, destacou o treinador.