Jurídico em campo. Será que vale a pena?

Cascavel - O FC Cascavel voltou de Curitiba com um empate, sem gols, com o Paraná Clube que o manteve na zona de classificação. No entanto, o resultado ficou em segundo plano depois da confirmação de que o time da capital realizou seis alterações durante o jogo.



O fato foi relatado na súmula pelo árbitro André Ricardo Martins, o que deve colocar em ação a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva para analisar o caso.



O FC Cascavel deve atuar no caso como terceiro interessado.



“Como o caso está relatado na súmula pelo árbitro a Federação deve entrar com processo no TJD. O FC Cascavel vai entrar como terceiro interessado e buscar nosso direito”, afirmou o CEO do Clube Renato Bueno.



Se o jogo for remarcado, o Paraná Clube deverá arcar com todas as despesas do FC Cascavel.