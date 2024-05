José Neto vive expectativa de estreia em Cascavel

A pista mais veloz do país receberá os carros da Turismo Nacional no próximo final de semana para a disputa da terceira etapa da temporada com um total de seis corridas. Apesar de sua experiência nos últimos três anos, o goiano José Neto acelerará pela primeira vez no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel (PR).

“Estou vivendo uma expectativa muito grande, porque todo mundo fala desta pista, das suas curvas desafiadoras e de como é prazeroso correr lá. Acompanhei as corridas da Stock Car pela televisão no final de semana e fiquei me imaginando descendo o Bacião. Não vejo a hora de poder acelerar nela”, contou o piloto que tem o carro preparado pela Brandão Motorsports com as marcas da Auto Importados, Go Imports, FBS Lubrificantes e Ion Motors.

Embalado pelos bons resultados obtidos na etapa anterior, em São Paulo, José Neto quer repetir pódios e se manter como o melhor rookie da categoria.

“Nosso objetivo é levar o carro até o fim das seis corridas, somando o maior número de pontos possíveis. Estou entre os quatro primeiros do campeonato na categoria B e pretendo sair de Cascavel ainda mais pra cima na tabela de classificação”, comentou o piloto.

Todas as corridas da etapa de Cascavel da Turismo Nacional terão transmissão via streaming no canal da categoria @TurismoNacionalBR, bem como em canais parceiros como o High Speed Brazil. A programação de pista prevê treinos extras para a quinta-feira. Na sexta-feira (24), os carros entram na pista para dois treinos livres e o treino de classificação que definirá os grids das corridas. No sábado, a partir das 10h30, acontecem as corridas 1 e 2. Na parte da tarde, às 15h50, será dada a largada para as corridas 3 e 4. No domingo, a corrida 5 será disputa às 9h, enquanto a corrida 6 acontece às 13h30.

Classificação Turismo Nacional B

1º – João Cardoso/Pedro Pinheiro, 110 pontos

2º – Daniel Nino, 110 pontos

3º – Junior Helte, 84 pontos

4º – José Neto, 82 pontos

5º – Rafael de Paula, 61 pontos

6º – Junior Martins, 59 pontos

7º – Rafael Manzini, 50 pontos

8º – Thiago Guinzelli, 44 pontos

9º – Victor Manzini, 43 pontos

10º – Bruna Dias/João Américo, 39 pontos

11º – Augusto Sangalli, 23 pontos