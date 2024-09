Jogos Abertos do Paraná: Campeões da bocha são definidos em Pato Branco

Os campeões da bocha, parte da programação da 66ª edição Jogos Abertos do Paraná (JAPs) 2024, foram definidos neste domingo (15). As partidas ocorreram na Associação Patobranquense de Bochas Vila Nova, em Pato Branco. Ao todo, a competição contou com 23 equipes de 19 cidades, somando 350 pessoas envolvidas, entre atletas, comissão técnica e comitê organizador.

A equipe da casa sagrou-se campeã no masculino ao vencer a delegação de Palmas por 2 a 1 na grande final. Na disputa pelo terceiro lugar Chopinzinho venceu Itaipulândia, também por 2 a 1, e ficou com a medalha de bronze.

Já no feminino, quem levou o título foi a equipe de Foz do Iguaçu, que superou a de Cascavel pelo placar de 2 a 0 na decisão. Ficou na 3º colocação o time de Francisco Beltrão, que venceu Pato Branco por 2 a 1 na disputa pelo bronze.

O supervisor técnico dos Jogos Abertos do Paraná, Richarde Cesar Salvador, explicou que a disputa da modalidade de bocha foi realizada em Pato Branco devido à excelente estrutura oferecida para a modalidade. “Tivemos uma disputa de altíssimo nível, em uma competição que reuniu os melhores competidores do Estado, das mais diversas idades”, ressaltou.

Segundo ele, o evento continua sendo um marco no incentivo ao esporte amador, promovendo a integração de atletas de todas as regiões do Paraná.

O troféu de campeã foi recebido pela integrante de mais idade da equipe, Glaci Lúcia Boaro, de 77 anos. Visivelmente emocionada, ela destacou a felicidade de ainda estar competindo e fazendo parte de eventos esportivos. “A bocha para nós é muito mais que um esporte, pois nos proporciona momentos de muita alegria e diversão”, afirmou.

JAPS – A edição 2024 dos JAPs é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte. A 66ª edição da competição contou com mais de 12,1 mil participantes inscritos nas fases regionais, atendendo 62,9% das cidades paranaenses, totalizando 251 municípios.

A final das demais modalidades dos Jogos Abertos será em Apucarana em duas datas: 21 a 24 e 28 a 30 de novembro.

