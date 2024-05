Jogo do Santos em Cascavel marcará reencontro com a torcida

Depois de receber Corinthians e Londrina no mês de março em um partida amistosa, Cascavel deverá ser palco de mais um grande jogo envolvendo times tradicionais do país: Santos x Ituano.

A partida, marcada para o dia 13 de julho, será válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia no Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do FC Cascavel e foi informada que houve uma negociação entre o presidente do clube, Valdinei Silva, com a diretoria do Peixe. Não foram repassados valores, mas o FC Cascavel deverá receber uma quantia pela realização do jogo.

A divulgação oficial do evento em Cascavel, a ser realizada pelos clubes envolvidos em seus sites e redes sociais, ainda não ocorreu. A tabela divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) contém apenas jogos da 5ª até a 9ª rodada.

FIM DA PUNIÇÃO

Após uma confusão generalizada na Vila Belmiro, no jogo que decretou o rebaixamento do Santos no final de 2023, o Peixe foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com a perda de seis mandos de campo, além de uma multa no valor de R$ 100 mil.

Em razão disso, as partidas do Santos como mandante tiveram acontecer sem torcida. Na primeira rodada da Série B, a equipe venceu o Paysandu na Vila Belmiro, em jogo de “portões fechados”. Os torcedores também tiveram que acompanhar de casa a vitória contra o Guarani, na 3ª rodada.

O primeiro reencontro com a torcida deverá ocorrer em Cascavel, na partida contra o Ituano. O Santos está em 3º lugar na tabela, com nove pontos. O time soma três vitórias e apenas uma derrota neste início de campeonato.