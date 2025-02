João Bortoluzzi estreia na Stock Light com a MForce

O catarinense João Bortoluzzi está dando um passo à frente em sua carreira no automobilismo. O piloto foi anunciado pela novíssima equipe MForce para a temporada da Stock Light, a categoria de acesso da Stock Car e que disponibiliza ao campeão um prêmio superior a R$2,5 milhões em subsídios para que o piloto faça o acesso a principal categoria do país.

“Muito feliz com essa oportunidade. É um sonho que está se realizando de competir na Stock Light. Agradeço, primeiro à Deus que me proporciona tudo isso, e aos meus patrocinadores que acreditam e entendem minha caminhada no automobilismo”, comenta o piloto de Chapecó que no ano passado conquistou uma vitória na Turismo Nacional.

O principal desafio para João Bortoluzzi será a adaptação ao carro que tem maior potência, cerca de 350 cavalos, e tração traseira, diferente dos carros da TN.

“Já tive experiência com carros assim em 2023, mas é preciso reeducar a tocada. Será um ano de aprendizado mas, também, de buscar resultados porque temos uma equipe muito qualificada, com pessoas experientes e mecânicos e engenheiros de muita qualidade”, acredita o piloto catarinense.



Equipe

A MForce nasce com o propósito de promover jovens pilotos para diversas categorias a partir do kart. O time é comandado pelo experiente Ricardo Favaro, que gerencia a carreira de pilotos através da Agência Motorbiz.