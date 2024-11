 Inter joga para garantir vaga na Libertadores

Com treze partidas de invencibilidade, o Internacional tem tudo para acreditar em mais uma vitória nesta quinta-feira, às 20 horas, no fechamento da rodada 34 e garantir a classificação antecipada para a Libertadores de 2025. O time de Roger Machado enfrenta o Vasco, em São Januário, e precisa terminar a rodada com 13 pontos à frente de Cruzeiro e Bahia para ficar com a vaga. Algo facilitado pela derrota dos mineiros para o Corinthians na manhã de ontem.



O volante Fernando está recuperado de lesão e tem retorno confirmado ao time.

A volta do Polvo é importante também pelas ausências de Bruno Gomes e Bernabei. A dupla de laterais cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Braian Aguirre, que fará a estreia pelo Inter, e Renê serão os substitutos.