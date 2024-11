Inter defende G4 e vaga direta

Temporada 2024

Nascar Brasil terá a final em circuito oval

A final da temporada 2024 da Nascar Brasil Series está chegando e as expectativas vão se acumulando. Na etapa de Curvelo (MG), do dia 17 de novembro, além das definições dos títulos das disputas Overall; Special Edition e Rookie of the Year, as corridas do final de semana terão um motivo a mais para deixar […]