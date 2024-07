Hoje tem “decisão” pela liderança do Brasileirão

Protagonistas na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, Botafogo e Palmeiras voltam a se enfrentar na edição deste ano em clima de decisão. Afinal, a partida marcada para 21h30, no Engenhão, vale a liderança da competição. Empatados com 33 pontos, os times têm campanhas semelhantes com o Botafogo tendo marcado dois gols a mais, e por isso é o líder.

Até ontem, quase 35 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida.

O time alvinegro pode ter a estreia do volante Allan, que estava no Al-Wahda, e teve seu nome publicado no BID no início desta semana.

Com cinco jogos de invencibilidade, o técnico Artur Jorge aposta em uma grande partida.

“Vamos pensar a melhor forma de contrariar esse Palmeiras, que é uma equipe muito boa. Tendo em conta aquilo que tem sido o desempenho desse Botafogo, seguramente não terá ninguém que ficará contente ou satisfeito de enfrentar essa equipe também”, afirmou em tom de desafio.

No duelo de técnicos portugueses, Abel Ferreira contará com três novos jogadores para a partida – Felipe Anderson, Giay e Mauricio – , mas não terá Richard Rios, destaque da Colômbia na Copa América.

FOTO – Felipe Anderson pode fazer estreia pelo Palmeiras esta noite. Crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras