Grêmio e Inter recuperam jogos atrasados

Embalado pela sequência de quatro vitórias, o Internacional viaja para enfrentar o Bragantino no interior paulista. Se vencer, o time pode subir para o Top 5 da classificação. O colorado estará desfalcado de Gabriel Mercado, que sofreu uma ruptura de ligamento e passará por cirurgia, tendo chances reduzidas de voltar a atuar no Brasileirão. Para evitar o desgaste das viagens, o time permaneceu em São Paulo após a vitória do último domingo, e fez uma sessão de treinos em uma estância na cidade de Atibaia.

O Grêmio recebe o Criciúma, pela quinta rodada, e a novidade é o retorno de Renato Portaluppi à beira do campo após a ausência na partida contra o Flamengo por conta de suspensão. Diego Costa também fica à disposição já que o departamento jurídico conseguiu efeito suspensivo para os dois. No entanto, eles podem voltar a ser punidos no julgamento marcado para quinta-feira (26).

Mais ajustados dentro de campo e com sequências de resultados positivos, Grêmio e Internacional seguem realizando os jogos adiados das rodadas iniciais do Brasileirão, seja por conta das enchentes, seja pela participação em outras competições. Os dois times entram em campo nesta quarta-feira (25), a partir das 19h.

A Seleção Brasileira se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal nesta terça-feira (24). A equipe venceu a Costa Rica por 5 a 0 no Bukhara Universal Sports Complex, no Uzbequistão, em partida válida pelas oitavas de final. Buscando uma vaga na semi, o Brasil volta à quadra no próximo […]

Brasileiros decidem vaga na Libertadores

Os dois duelos brasileiros na Taça Libertadores serão definidos nesta quarta-feira (2, indicando os times classificados para as semifinais. O Atlético Mineiro recebe o Fluminense, às 19h, com a necessidade de vencer a partida. Os cariocas fizeram 1 a 0 no jogo de ida e jogam com a vantagem do empate. A partida na Arena MRV tem como polêmica o gramado, que passou por um processo de recuperação, recentemente, mas ainda não está 100%. Com a previsão de grande público, o Galo tenta manter o histórico de não perder jogos de mata-mata dentro de casa. No Fluminense, Thiago Silva está recuperado de lesão muscular e deve retornar como titular.

Já São Paulo e Botafogo entram em campo às 21h30 em condição de igualdade após o empate sem gols no jogo de ida. Os cariocas terão a mesma escalação do jogo de ida, já que vários titulares foram poupados no Brasileirão. Em casa, o São Paulo quer quebrar a sequência de resultados ruins. Nos últimos seis jogos, o time marcou apenas um gol, e a necessidade de vencer causa preocupação por conta da inoperância do ataque.