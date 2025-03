Gramado do Estádio Olímpico passa por substituição parcial

Cascavel - O Futebol Clube Cascavel iniciou, no dia 1º de março, o serviço de substituição parcial do gramado do Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta.

As melhorias no gramado foram promovidas pelo clube conforme o contrato de uso do estádio junto à Prefeitura de Cascavel, em comum acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Além do replantio da grama, as gramas invasoras também estão sendo removidas manualmente, reduzindo assim as irregularidades e os problemas decorrentes nas disputas oficiais sob chuva ou após chuvas intensas.