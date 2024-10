Golaço! Atleta sub-20 do FC Cascavel faz "o gol que Pelé não fez"

No fim de semana o time Sub-20 do FC Cascavel entrou em campo pela Copa Sul. Jogando no Estádio Olímpico Regional, os “piás do ninho” venceram o Marcílio Dias por 4 a 1. O destaque da partida ficou a cargo do atleta Kayky Choco, que marcou o famoso “gol que o Pelé não fez”. Ele chutou a bola antes da metade do campo e encobriu o goleiro adversário. Veja no vídeo abaixo divulgado pelo FC Cascavel:

O Rei Pelé tentou marcar gol semelhante por algumas vezes. Em uma das tentativas, a bola passou raspando a trave. Entretanto, o maior ídolo do futebol não conseguiu este feito.