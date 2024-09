Fórmula Truck abre em Rivera a fase decisiva da Copa Mercosul

O Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, será o palco da próxima etapa da temporada 2024 da Fórmula Truck. A 7ª etapa da temporada será disputada no dia 13 de outubro, valendo pela Copa Mercosul e pelo Campeonato Interestadual. A Copa Mercosul é composta de quatro etapas, sendo as duas realizadas em Rivera, a de Campo Grande (MS) e a de Cascavel (PR), no dia 1º de dezembro, encerrando a temporada. O Interestadual tem oito etapas, sendo excluída somente a abertura da temporada, em Rivera.

A Copa Mercosul abre a fase decisiva. Com 330 pontos ainda em jogo, quem deixar de pontuar em Rivera dará adeus a disputa pelo título. A classificação está equilibrada nas categorias GT Truck (caminhões com motores eletrônicos) e F-Truck (caminhões com motores com bomba injetora).

Na categoria GT Truck, a liderança é do catarinense Everton Fontanella. Competindo com um Scania, ele soma 170 pontos, contra 135 do gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, que também compete com um Scania. Em terceiro está o paranaense João Batista “Santa Helena” dos Santos, que venceu em Rivera na abertura da temporada, marcando a estreia da DAF nas pistas. Ele tem 126 pontos, e está à frente de Alex de Andrade Vieira (SP), com 120 pontos; Rafael Fleck (RS), 120; Edivan Monteiro (PR), 115; Pedro Muffato (PR), 113; Túlio Bendo (SC), 90; Douglas Torres (PR), 80; e Álvaro Bendo (SC), com 75 pontos, que pela ordem, ocuparam as 10 primeiras colocações do campeonato.

Já na categoria F-Truck, a liderança está com o gaúcho Douglas Collet. Pilotando um Scania, ele tem 180 pontos, enquanto que o paranaense Márcio Rampon, também com um Scania, é o vice-líder, com 165 pontos. O paranaense Thiago Mânica ocupa a terceira colocação, com 155 pontos, estando á frente de Geovani Tavares dos Santos (Paraguai), com 105 pontos; Fabricio Rossato (PR), 80; Felipe Fraguas (SP), 75; Camilo Daniel Lovato (PR), 70; Gustavo Mânica (PR), 65; Max Nunes (PR), 55; e Gabrielle Rampon (PR), com 50 pontos, fechando pela ordem, as 10 primeiras colocações na classificação do campeonato.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.