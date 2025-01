Fora de casa, Cascavel busca quebrar ‘mini-tabu’

Cascavel – A estreia do FC Cascavel no Campeonato Paranaense 2025 acontece neste domingo (12), às 16h, no Estádio Albino Turbay, contra o Cianorte. A partida pode marcar o fim de um tabu de quase um ano que o aurinegro não vence o adversário. Desde fevereiro do ano passado, o FC Cascavel fez três jogos contra o time do noroeste e perdeu duas vezes, com um empate. No duelo geral dos últimos anos são sete vitórias do Cianorte e duas do Cascavel, com outros cinco empates.

Depois de experimentar algumas mudanças nos três jogos do Torneio de Verão, o técnico Silvio Canuto parece ter encontrado a formação ideal para o início do Estadual. Jean, Zé Augusto, Thiago Lopes, Miguel Alcântara e Paulo Vitor; Alex Paulino, Pedro Peçanha, Robinho e Josiel; Schutz e Rodrigo Alves devem entrar em campo na estreia.

“Os amistosos foram essenciais para corrigirmos pontos críticos observados nesses três jogos e ao longo da preparação. Estou satisfeito com o progresso do grupo e confiantes para a estreia contra um adversário difícil. É preciso atenção máxima dentro e fora de campo”, salientou o treinador após o treino de ontem.

O Cianorte também não deve ter surpresas na escalação, mesmo com a chegada de alguns jogadores nos últimos dias. Ontem, foi anunciada a contratação do zagueiro Breno Augusto, que deve figurar entre os reservas. A provável escalação tem Tiepo, Roma, Anderson Salles, Euler e Vinicius Silva; Danrley, Pedro Ivo, Beléa, Luiz Fernando e Vini; Maranhão.

