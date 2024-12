Fogão joga hoje para ser campeão

150 VAGAS

Esporte conclui capacitação de acadêmicos que atuarão no Verão Maior Paraná

A Secretaria do Esporte do Paraná (SEES) concluiu nesta sexta-feira (29) a capacitação de acadêmicos de educação física, enfermagem, turismo e comunicação para atuar no projeto Verão Maior Paraná 2024/25, no Litoral e praias de água doce no Noroeste do Estado. São 150 vagas preenchidas. Durante os cinco dias de qualificação, ministrada na Associação Banestado, […]