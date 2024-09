Fla decide vaga no Uruguai

O Flamengo enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, casa do adversário, decidindo uma vaga para as semifinais da Libertadores. Para passar, os rubro-negros têm duas opções: vencer por um gol de diferença e avançar nos pênaltis ou fazer saldo superior a dois e se classificar diretamente.

No Uruguai desde a última terça-feira, o time treino no CT de Luis Suarez e o técnico Tite teve a oportunidade de testar algumas formações. Ele mantém suspense em duas posições. Na lateral, Wesley tomou uma pancada no fim da partida contra o Grêmio, treinou ontem, mas em alguns momentos pareceu sentir a lesão. No ataque, Carlinhos também se recupera e fez um trabalho em separado. Com isso, Tite deve escalar Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo.