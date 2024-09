FC Cascavel vence na Copa Sub-16 e quer embalar na competição

O Futebol Clube Cascavel conquistou sua primeira vitória na Copa Paraná Sub-16, em um jogo sólido contra o Vila Hauer, realizado no Estádio Olímpico Regional. A vitória por 2 a 0 foi fundamental para a Serpente Aurinegra, que agora busca embalar na competição e subir ainda mais na tabela.

O time comandado pelo técnico Fábio Rosa vinha de resultados difíceis, com derrotas em partidas que foram decididas nos detalhes. No entanto, a vitória contra o Vila Hauer, com gols de Kerlon e Ruan, trouxe novo ânimo à equipe, que dominou o adversário desde o início e mostrou o seu potencial para brigar por uma vaga nas fases finais do torneio.

Com o resultado, o Cascavel subiu para a quinta posição na tabela e agora mira uma sequência positiva na competição. O próximo desafio será no sábado (21), às 10h, fora de casa, contra o Santíssima Trindade, que ocupa a lanterna do grupo e ainda não venceu na competição.

Para o técnico Fábio Rosa, o triunfo recente é um indicativo de que o time está no caminho certo. “Os meninos estavam precisando dessa vitória para retomar a confiança. Foi um jogo equilibrado, mas soubemos impor nosso ritmo e aproveitar as oportunidades. Agora é manter o foco e buscar mais três pontos fora de casa”, afirmou o treinador.

A equipe continua sua preparação intensa durante a semana para enfrentar o Santíssima Trindade e sabe da importância de conquistar a segunda vitória consecutiva para entrar de vez na briga pela parte de cima da tabela.

Fonte: Assessoria