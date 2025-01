FC Cascavel tem duelo difícil no Olímpico

Cascavel - Tradicionalmente, o Azuriz tem sido um adversário duro para o FC Cascavel nos últimos confrontos, seja pelo Paranaense, seja pela Série D. Agora, o time do oeste chega como vice-líder do campeonato e com moral depois de vitórias sobre Athletico e Paraná Clube. Neste domingo, a partir das 16 horas, os times fazem mais um tira-teima pela quinta rodada do Estadual. Uma vitória pode aproximar a serpente do G4.



Por conta do desgaste e das lesões sofridas por jogadores no jogo da última quinta-feira, o treinador deixou para este sábado o treino tático que definirá a escalação. Em um primeiro momento, a única mudança é a saída do lateral-esquerdo Paulo Vitor, que terá que cumprir suspensão pela expulsão em São José dos Pinhais.