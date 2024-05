FC Cascavel: Só vitória interessa

Cascavel – Com uma sequência de duas derrotas, o FC Cascavel entra em campo diante o Hercílio Luz, nesta terça-feira (21), com a obrigação de vencer para seguir vivo dentro do grupo 8 da Série D. A partida acontece às 19h, no Estádio Olímpico, e dá sequência à rodada iniciada no domingo com a vitória do Concórdia sobre o Barra, por 1 a 0, resultado que confirmou a liderança do time catarinense, quatro pontos à frente do aurinegro.

Com a partida de hoje, o FC Cascavel passará a ser o time do grupo com o maior número de jogos, mais um fator que amplia a necessidade de vitória para não causar dependência dos resultados das partidas atrasadas que envolvem as equipes gaúchas.

Insatisfeito com o rendimento do time, o técnico Matheus Costa testará uma nova formação tática. Apesar de não haver confirmação, o último treino mostrou que o time poderá entrar em campo com três alterações em relação ao que iniciou na derrota para o Barra.

Foto: Assessoria/FC Cascavel