Firás Fahs terá duas semanas agitadas com provas em SP e PB

Firás Fahs tem mais duas semanas agitadas com provas em São Paulo e na Paraíba, Nesse sábado e domingo o piloto de Foz do Iguaçu, que conta nesta temporada com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme, disputa a 5ª etapa da Fórmula Delta, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. […]