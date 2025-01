FC Cascavel sai na frente, mas perde por 2 a 1 para o Cianorte

Cascavel - Jogando fora de casa, em Cianorte, o Cascavel estreou no Campeonato Paranaense 2025. A Serpente Aurinegra saiu na frente com gol de Paulo Victor ainda no primeiro tempo. Porém, o time levou a virada e foi superado pelos donos da casa por 2 a 1.

O Cascavel iniciou o jogo com boa postura e logo criou a primeira oportunidade. Aos 11 minutos, Rodrigo Alves fez um cruzamento preciso da direita, e Alex Paulino subiu mais alto que a defesa adversária, mas cabeceou para fora.

O gol da Serpente veio aos 23 minutos: Josiel roubou a bola na saída de jogo do adversário e tocou para Rodrigo Alves, que, pela esquerda, serviu Paulo Victor, que não desperdiçou e marcou o primeiro gol do Cascavel no Estadual.

Os donos da casa empatam aos 37 minutos, com Guilherme Beléa aproveitando o rebote dentro da área. A Serpente seguiu criando chances, mas o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.

Na segunda etapa, sem mudanças no time, o Cascavel buscou se impor, mas os donos da casa marcaram novamente aos 21 minutos, com Beléa, fazendo 2 a 1.