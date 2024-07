FC Cascavel busca empate no fim do jogo contra o Cianorte

O FC Cascavel foi até Cianorte neste domingo em seu penúltimo compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1.

O Cianorte abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Lucas Lourenço. Na segunda etapa, aos 41 minutos, o FC Cascavel empatou o jogo com gol marcado por Manoel.

Com o resultado, a Serpente chegou aos 12 pontos em 13 jogos. O time é o último colocado no grupo 8 e não tem mais chances de classificação para a segunda fase. A equipe encerra a participação na “D” no próximo domingo, contra o Avenida, no Olímpico.

Com 22 pontos, o Cianorte começou a rodada na liderança do grupo e já tinha carimbado a vaga no ‘mata-mata’.

Foto: Assessoria