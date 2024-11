FC Cascavel apresenta elenco para temporada 2025 na próxima segunda-feira (18)

O mês de novembro chegou e com ele começaram os preparativos do Futebol Clube Cascavel para as três competições que irá participar no ano que vem. Paranaense da primeira divisão, Copa do Brasil e Serie “D” do Campeonato Brasileiro.

Durante o período de estruturação do elenco para temporada de 2025, além de novas contratações, o FC Cascavel manterá a permanência de alguns jogadores na montagem da equipe e nesta semana já anunciou dois deles.

Wagner Libano

O lateral direito Wagner Libano, está confirmado. No ano que vem Libano de 35 anos vai disputar a 8ª temporada consecutiva pelo Clube. O atleta é formado na Base do Internacional de Porto Alegre e, exibe uma qualidade diferenciada no futebol, com comprometimento, constância e dedicação, fatores esses levados em consideração pela Diretoria Técnica para permanência do atleta. Libano que é apaixonado pelo clube expressou sua gratidão e reconhecimento, e se diz preparado e renovado para fazer uma grande temporada que está por vir.