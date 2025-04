FC Cascavel anuncia Jonathan Flores como novo reforço para a Série D

Cascavel - Reforço confirmado! Jonathan Flores desembarcou em Cascavel para reforçar a Serpente na sequência da temporada 2025.

Formado nas categorias de base do Internacional, com passagem pelo Palmeiras, Jonathan nasceu em 25 de março de 2001 e é natural de Santiago-RS. Com 1,95m de altura, atua como volante e, ao longo da carreira, tem demonstrado consistência e dedicação no meio-campo defensivo, contribuindo significativamente para as equipes em que passou.

Em sua bagagem, Jonathan traz os títulos do Brasileirão de Aspirantes 2019, defendendo o Internacional, do Campeonato Paulista Sub-20 de 2020, pelo Palmeiras, e, mais recentemente, o título da 2ª Divisão Paranaense, conquistado com o Paraná Clube sob o comando do técnico Tcheco. O atleta também soma passagens por Santo André, Fonte Nova e, mais recentemente, Monte Azul.